Mario Gila è pronto per il Milan | stasera l’arrivo a Milano domani visite mediche
Mario Gila arriverà a Milano questa sera e sosterrà le visite mediche domani. L’accordo con la Lazio prevede un’operazione da circa 30 milioni di euro. Il trasferimento si concretizzerà nelle prossime ore, con le visite mediche previste per domani.
Accordo raggiunto con la Lazio: operazione complessiva da circa 30 milioni di euro. Domani le visite mediche di Gila col Milan. Mario Gila è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo è atteso questa sera a Milano, dove inizierà la sua avventura in rossonero, mentre nella giornata di venerdì 10 luglio sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e dell’ufficializzazione del trasferimento. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Per arrivare alla fumata bianca, il Milan ha dovuto rivedere la propria proposta economica. Dopo il rifiuto della prima offerta da 25 milioni di euro più 2 di bonus, la dirigenza rossonera ha aumentato la parte fissa dell’accordo fino a 27-28 milioni, raggiungendo così un’intesa con la Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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