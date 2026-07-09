Accordo raggiunto con la Lazio: operazione complessiva da circa 30 milioni di euro. Domani le visite mediche di Gila col Milan. Mario Gila è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo è atteso questa sera a Milano, dove inizierà la sua avventura in rossonero, mentre nella giornata di venerdì 10 luglio sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e dell’ufficializzazione del trasferimento. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Per arrivare alla fumata bianca, il Milan ha dovuto rivedere la propria proposta economica. Dopo il rifiuto della prima offerta da 25 milioni di euro più 2 di bonus, la dirigenza rossonera ha aumentato la parte fissa dell’accordo fino a 27-28 milioni, raggiungendo così un’intesa con la Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Mario Gila è pronto per il Milan: stasera l’arrivo a Milano, domani visite mediche

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GILA É DEL MILAN!!

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120 presenze e 2 gol con la #Lazio: ecco i numeri di #MarioGila, pronto a iniziare la sua avventura con il #Milan. Ora l'obiettivo è averlo già al raduno di Amorim. #ACMilan #Calciomercato https://t.co/EFJqZO8I8Y x.com

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