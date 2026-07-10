Il Milan sta puntando a rinforzare anche la trequarti con tre giocatori di interesse internazionale. Dopo aver concluso gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, il club si prepara a perfezionare altri movimenti di mercato. La società ha identificato tre nomi esteri come possibili nuovi acquisti per la zona offensiva. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi coinvolti o sui tempi di eventuali accordi.

Dopo aver piazzato i primi due grandi colpi della sessione estiva, assicurandosi le prestazioni di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, il Milan ha momentaneamente sistemato i reparti di attacco e difesa. Ora, la strategia degli uomini di calciomercato del club di Via Aldo Rossi si concentrerà inevitabilmente sulle cessioni e sull'innesto di un nuovo trequartista di qualità in organico. A questo proposito, sono tre, in particolare, i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza, dietro precisa indicazione del tecnico Rúben Amorim. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto dettagliato della situazione. Il preferito di Amorim: il gioiello mancino Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, un colpo da urlo arriverà anche sulla trequarti: i tre nomi che piacciono all'estero

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