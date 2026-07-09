Nel pomeriggio di ieri, i dirigenti di Milan e Udinese si sono incontrati in un vertice di calciomercato a Milano. La riunione si è svolta nella sede del club rossonero e ha coinvolto anche il direttore sportivo dell’Udinese. Durante l’incontro sono stati discussi possibili trasferimenti e accordi riguardanti alcuni giocatori. Non sono stati resi noti i nomi dei calciatori sul tavolo della trattativa.

Nel pomeriggio di ieri, le stanze di 'Casa Milan' hanno ospitato un importante vertice di calciomercato tra i dirigenti del club di Via Aldo Rossi e una delegazione ufficiale dell'Udinese, capitanata dal direttore sportivo Gianluca Nani. Sebbene l'appuntamento fosse nato formalmente come un incontro conoscitivo per tessere le prime relazioni istituzionali tra le due società, il summit si è trasformato in una ghiotta opportunità per il Diavolo per sondare il terreno su alcuni profili friulani perfetti per il nuovo corso tecnico inaugurato da Rúben Amorim. Non solo Atta: il Milan punta Thomas Kristensen per la difesa. Secondo quanto riportato dalle edicole odierne del Corriere della Sera e del Corriere dello Sport, il dialogo tra i club si è focalizzato su tre profili specifici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Asse bollente tra Milan e Udinese: spuntano altri due nomi da urlo per Amorim

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