Milan un colpo sulla trequarti | sfida tra il pupillo di Ibra e il mancino dal piede fatato

Da pianetamilan.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha effettuato un colpo sulla trequarti, con una sfida tra il giovane promessa assistita da Ibra e un centrocampista mancino con un piede preciso. La società ha già rinforzato la difesa con Gila e l’attacco con Ramos, ora puntano a rinforzare ulteriormente la zona offensiva. La trattativa riguarda un calciatore che gioca prevalentemente in mezzo al campo e si distingue per il suo piede sinistro.

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Dopo aver blindato la spina dorsale della squadra con gli acquisti ufficiali di Gonçalo Ramos per il reparto offensivo e di Mario Gila per il pacchetto arretrato, la dirigenza del Milan ha spostato i propri radar sulla trequarti. Si tratta di una mossa strategica concordata dietro precise indicazioni del nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, intenzionato a reperire in questa sessione estiva di calciomercato un elemento di fantasia ideale per il suo collaudato modulo 3-4-2-1. L'identikit della Gazzetta: fari puntati su due talenti classe 2007. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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