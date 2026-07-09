Il Milan ha effettuato un colpo sulla trequarti, con una sfida tra il giovane promessa assistita da Ibra e un centrocampista mancino con un piede preciso. La società ha già rinforzato la difesa con Gila e l’attacco con Ramos, ora puntano a rinforzare ulteriormente la zona offensiva. La trattativa riguarda un calciatore che gioca prevalentemente in mezzo al campo e si distingue per il suo piede sinistro.

Dopo aver blindato la spina dorsale della squadra con gli acquisti ufficiali di Gonçalo Ramos per il reparto offensivo e di Mario Gila per il pacchetto arretrato, la dirigenza del Milan ha spostato i propri radar sulla trequarti. Si tratta di una mossa strategica concordata dietro precise indicazioni del nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, intenzionato a reperire in questa sessione estiva di calciomercato un elemento di fantasia ideale per il suo collaudato modulo 3-4-2-1. L'identikit della Gazzetta: fari puntati su due talenti classe 2007. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, un colpo sulla trequarti: sfida tra il pupillo di Ibra e il mancino dal piede fatato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Doppio colpo: il centrocampista e figlio d’arte e l’esterno mancino. Arrivano dal Massa Lombarda. Comacchiese, ecco Gadda e DialloDopo poco più di 24 ore dal primo acquisto, la Comacchiese annuncia l’ingaggio di due nuovi giocatori.

Atalanta, col Milan dubbi in mediana. De Ketelaere e Raspadori sulla trequartiDopo il turno di riposo di mercoledì 6 maggio, la squadra si è riunita giovedì 7 per iniziare gli allenamenti in vista della partita contro il Milan,...

Temi più discussi: Saletnitana-AC Milan: partita Serie A TIM 2021/22; Milan, Cardinale va all-in sul mercato: nuovo colpo in arrivo. l'Inter di Marotta è al palo!; AC Milan-Roma: partita Serie A TIM 2020/21; Il Como sta facendo sul mercato più di tutta la Serie A messa assieme, nonostante le limitazioni UEFA.

Il #Milan piazza un altro colpo importante per la difesa: trovato l'accordo definitivo con la Lazio per Mario #Gila, che vestirà la maglia rossonera. L'operazione si chiude sulla base di 30 milioni di euro complessivi, rendendo lo spagnolo il secondo acquisto - X x.com

Ultim’ora Milan, sfuma tutto: colpo di scena sul grande obiettivo di mercatoIl Milan perde un obiettivo di mercato: il calciatore ha scelto un'altra destinazione a sorpresa, spiazzando tutti ... spaziomilan.it

Milan, colpo improvviso in attacco: lo manda IbrahimovicRossoneri letteralmente scatenati sul mercato: ecco chi può arrivare dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila. Dopo il deludente quinto posto della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions Lea ... calciomercato.it