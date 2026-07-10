Il Milan ha effettuato visite mediche per un giocatore, mentre sono stati avviati i negoziati per un trequartista. Nel frattempo, si mantiene l’incertezza sulla situazione contrattuale di Jashari. La giornata di venerdì ha visto movimenti significativi nel mercato, con ufficialità che sembrano imminenti e discussioni in corso riguardo alle strategie di rafforzamento sulle corsie esterne e in attacco. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato dettagli specifici.

Il venerdì in casa rossonera si apre sotto il segno delle grandi manovre, tra ufficialità imminenti, strategie per la trequarti e importanti incastri sulle corsie esterne. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, coordinata dalle linee guida del proprietario Gerry Cardinale ( LEGGI QUI LE ULTIME DICHIARAZIONI ) e assecondando le precise richieste del tecnico Rúben Amorim, sta accelerando i tempi per consegnare all'allenatore portoghese una rosa quanto più completa possibile in vista del ritiro estivo. Facciamo il punto completo sulle trattative più calde della mattina di oggi, venerdì 10 luglio 2026, con le Top News selezionate e analizzate per voi da ' PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: visite fatte per Gila, assalto al trequartista e l'incertezza su Jashari

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