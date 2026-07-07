Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. La trattativa si è chiusa nelle ultime ore, e il giocatore si unirà alla squadra nelle prossime settimane. Nel frattempo, il club sta valutando altre opzioni, tra cui un possibile interesse per Karetsas e una proposta per Valdepenas. La società mantiene aperte diverse trattative per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Dopo aver chiuso la trattativa che farà arrivare a Milano Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri continuano a lavorare sul fronte mercato. In lista risultano esserci anche due giovani: Valdepenas e Karetsas, ma prima bisogna cedere. Si complica, invece, l'addio di Gimenez. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, chiuso Gila. Il Milan è ad un passo dall'acquisto di Mario Gila, difensore della Lazio. S econdo diversi giornalisti, tra cui Fabrizio Romano, c'è già un accordo verbale per circa 30 milioni di euro. Il difensore ha chiesto personalmente di trasferirsi a Milano e firmerà un contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: fatta per Gila! Tra l'idea Valdepenas e l'assalto a Karetsas. Gimenez, addio difficile?

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MILAN PAZZESCO: miglior difesa d'Europa! E Gimenez torna

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