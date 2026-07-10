L’attaccante del Milan ha subito un infortunio alla caviglia e al ginocchio durante una partita, con un infortunio che si è verificato nello stesso episodio. Dopo la partita, ha dichiarato di aver subito uno slogamento a entrambe le parti. L’infortunio ai Mondiali è stato giudicato serio, e sono stati comunicati i tempi di recupero, anche se non sono stati specificati. Non è ancora chiaro quando potrà tornare in campo.

Nell'immediato post-partita, Pulisic aveva dichiarato a caldo di essersi 'slogato caviglia e ginocchio nella stessa azione', facendo subito tremare i tifosi del Milan. In effetti, l'esito degli esami medici svolti nelle scorse ore è stato abbastanza impietoso. Questa la diagnosi emersa dai controlli: - Micro-frattura al perone della gamba destra. Il numero 11 rossonero dovrà stare fermo per un periodo compreso dalle tre alle sei settimane, compromettendo, di fatto, l'avvio della stagione 2026-2027 con il Diavolo. Il piano di recupero e la data del rientro in campo. La tabella di marcia del calciatore è già stata tracciata. Ora Pulisic si... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, tegola Pulisic: l'infortunio ai Mondiali è serio, ecco i tempi di recupero e quando torna

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