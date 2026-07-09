Tegola per Pulisic | microfrattura alla gamba per l' attaccante del Milan I tempi di recupero | PM

Da pianetamilan.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attaccante del Milan ha riportato una microfrattura alla gamba. L’infortunio si è verificato durante un allenamento e richiederà un periodo di recupero che si aggira intorno alle settimane. Il giocatore sta seguendo un percorso di cure e riabilitazione, senza che siano stati ancora comunicati tempi precisi per il rientro in campo. L’infortunio è stato confermato dopo gli accertamenti medici effettuati nei giorni scorsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, Pianeta Milan ha raccolto i dettagli sull'infortunio di Pulisic: l'attaccante statunitense ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi (tra le 3 e le 6 settimane i tempi di recupero). L'obiettivo è riaverlo a disposizione per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. Da capire quindi quando tornerà a disposizione di Ruben Amorim: ricordiamo che il raduno a Milanello dei rossoneri inizierà il prossimo lunedì con Pulisic che non ci sarebbe comunque stato visto che ha finito da poco il suo Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

tegola per pulisic microfrattura alla gamba per l attaccante del milan i tempi di recupero pm
© Pianetamilan.it - Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recupero | PM
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recuperanoL'attaccante del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la partita dei Mondiali contro il Belgio.

Infortunio Bernasconi, tegola per l’Atalanta: quanto dovrà stare fuori l’esterno di Palladino. I tempi di recuperoL’esterno dell’Atalanta ha subito un trauma distrattivo al ginocchio destro durante l’allenamento, rendendolo indisponibile per la prossima partita.

tegola per pulisic microfratturaMilan, tegola Pulisic: sei settimane di stop, ecco il bollettino medicoUna notizia negativa per Amorim e per il Milan: Pulisic ha subito una micro frattura del perone ( con interessamento anche della tibia) dopo lo scontro di gioco con Tielemans in Usa-Belgio conclusa co ... calciomercato.com

tegola per pulisic microfratturaPulisic si ferma ai Mondiali: che tegola, l’annuncio sul doppio infortunioChe tegola per il Milan: Pulisic si ferma ai Mondiali e, dopo l'eliminazione degli Stati Uniti, arriva l'annuncio sulle sue condizioni. spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web