L’attaccante del Milan ha riportato una microfrattura alla gamba. L’infortunio si è verificato durante un allenamento e richiederà un periodo di recupero che si aggira intorno alle settimane. Il giocatore sta seguendo un percorso di cure e riabilitazione, senza che siano stati ancora comunicati tempi precisi per il rientro in campo. L’infortunio è stato confermato dopo gli accertamenti medici effettuati nei giorni scorsi.

Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, Pianeta Milan ha raccolto i dettagli sull'infortunio di Pulisic: l'attaccante statunitense ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi (tra le 3 e le 6 settimane i tempi di recupero). L'obiettivo è riaverlo a disposizione per il mese di agosto, il che significa che potrebbe riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione di Serie A con il Milan. Da capire quindi quando tornerà a disposizione di Ruben Amorim: ricordiamo che il raduno a Milanello dei rossoneri inizierà il prossimo lunedì con Pulisic che non ci sarebbe comunque stato visto che ha finito da poco il suo Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recupero | PM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tegola per Pulisic: microfrattura alla gamba per l'attaccante del Milan. I tempi di recuperanoL'attaccante del Milan ha subito un ematoma osseo e una microfrattura alla gamba durante la partita dei Mondiali contro il Belgio.

Infortunio Bernasconi, tegola per l’Atalanta: quanto dovrà stare fuori l’esterno di Palladino. I tempi di recuperoL’esterno dell’Atalanta ha subito un trauma distrattivo al ginocchio destro durante l’allenamento, rendendolo indisponibile per la prossima partita.

Milan, tegola Pulisic: sei settimane di stop, ecco il bollettino medicoUna notizia negativa per Amorim e per il Milan: Pulisic ha subito una micro frattura del perone ( con interessamento anche della tibia) dopo lo scontro di gioco con Tielemans in Usa-Belgio conclusa co ... calciomercato.com

Pulisic si ferma ai Mondiali: che tegola, l’annuncio sul doppio infortunioChe tegola per il Milan: Pulisic si ferma ai Mondiali e, dopo l'eliminazione degli Stati Uniti, arriva l'annuncio sulle sue condizioni. spaziomilan.it