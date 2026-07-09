Pulisic salta Juve Milan? Come sta il giocatore rossonero dopo l’infortunio | resi noti i tempi di recupero

Notizia in breve

Il giocatore del Milan ha subito un infortunio durante una partita con la nazionale e potrebbe essere fuori dal campo fino a sei settimane. Nonostante le preoccupazioni, la sua partecipazione alla partita contro la Juventus non è esclusa. Le tempistiche di recupero sono state ufficialmente comunicate e indicano un periodo di assenza abbastanza lungo. La società non ha ancora annunciato eventuali sostituzioni, ma si aspetta di conoscere meglio le condizioni nei prossimi giorni.