Pulisic salta Juve Milan? Come sta il giocatore rossonero dopo l’infortunio | resi noti i tempi di recupero

Da juventusnews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore del Milan ha subito un infortunio durante una partita con la nazionale e potrebbe essere fuori dal campo fino a sei settimane. Nonostante le preoccupazioni, la sua partecipazione alla partita contro la Juventus non è esclusa. Le tempistiche di recupero sono state ufficialmente comunicate e indicano un periodo di assenza abbastanza lungo. La società non ha ancora annunciato eventuali sostituzioni, ma si aspetta di conoscere meglio le condizioni nei prossimi giorni.

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di Francesco Spagnolo Confermate le sensazioni dopo l’infortunio in Nazionale. Pulisic rischia di stare ai box fino a 6 settimane. La sua presenza in Juve Milan non è comunque a rischio. Arrivano brutte notizie per i tifosi del Milan per Christian Pulisic in vista della prossima stagione. L’esterno offensivo, reduce dagli impegni con la propria nazionale, rischia di dover saltare una parte cruciale del lavoro estivo, complicando i piani tattici per dei rossoneri. Il comunicato medico ha confermato i timori dello staff tecnico. Infortunatosi in occasione della partita tra Stati Uniti e Belgio, i l giocatore rossonero ha rimediato una microfrattura al perone destro, accompagnata da un edema osseo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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