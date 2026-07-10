Il Milan ha acquistato il difensore Mario Gila dal Napoli, dopo aver speso oltre 75 milioni di euro per Gonçalo Ramos. La trattativa si è conclusa con successo, portando il giocatore alla squadra rossonera. Il mercato del club è in pieno sviluppo, con l’intento di rafforzare l’organico in diverse zone del campo.

Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. Cardinale non sta badando a spese e, dopo aver portato a Milano Gonçalo Ramos per più di 75 milioni, i rossoneri si sono mossi con forza anche per la difesa, strappando Mario Gila dalle grinfie del Napoli e vestendolo di rossonero. Il centrale spagnolo porta esperienza e solidità alla difesa a 3 di Rúben Amorim, che era alla ricerca di un rinforzo importante nel reparto arretrato. Luca Marchegiani, opinionista ed ex portiere della Lazio, ha parlato a Sky del nuovo acquisto dei rossoneri, elogiando le sue doti e la scelta del Milan: “ È un grande acquisto, era il momento giusto per prenderlo: ha maturato l’esperienza necessaria per poter giocare a questi livelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Marchegiani: "Gila ottimo acquisto, vi spiego perché"

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