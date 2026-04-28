Milan Marchegiani | Leao non è un giocatore evoluto Vi spiego perché

Da pianetamilan.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Milan e Juventus, Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione di Rafael Leao, sottolineando alcune difficoltà del giocatore. Marchegiani ha affermato che Leao non è ancora un giocatore evoluto e ha spiegato i motivi di questa valutazione. La sua analisi si concentra sui comportamenti in campo del calciatore e sulle scelte compiute durante l'incontro.

Al termine di Milan-Juventus 0-0, Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha analizzato la prestazione di Leao durante l'ultimo appuntamento con 'Sky Calcio Club'. Di seguito, un estratto del suo intervento. “Leao ha bisogno di volume. Non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume, e in questo modo si fa trovare poco, è poco coinvolto". Queste parole di Marchegiani spiegano quanto sia importante per Leao entrare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e provare le sue giocate. Nelle sue sette stagioni al Milan lo ha dimostrato: quando riesce ad accendersi può cambiare la partita da solo, ma se non è in giornata sembra di giocare con un uomo in meno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Marchegiani: “Leao non è un giocatore evoluto. Vi spiego perché”

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