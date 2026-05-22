Durante un intervento ai microfoni di una trasmissione sportiva, Massimo Bonanni ha commentato la sfida tra Milan e Roma, affermando che la squadra giallorossa non si trova in una posizione inferiore rispetto ai rossoneri. Ha spiegato le sue ragioni analizzando alcuni aspetti tecnici e tattici delle due squadre, senza entrare in dettagli specifici sui risultati recenti o sui singoli giocatori. La discussione si è concentrata sulle differenze di stile e di impostazione tra le due formazioni.

Alla vigilia della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026, la corsa Champions è ancora apertissima. La classifica recita: 3° Milan a quota 70 punti, 4° Roma (70), 5° Como (68) e 6° Juventus (68). Tutto può ancora succedere negli ultimi 90 minuti, ma i rossoneri e i giallorossi sono gli unici ad avere il destino nelle proprie mani. Con una vittoria a San Siro contro il Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe la certezza aritmetica di tornare nell'Europa ce conta. Allo stesso tempo, anche i capitolini sarebbero matematicamente in Champions League con un successo sul campo del Verona. In merito alla corsa Champions si è espresso anche Massimo Bonanni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bonanni: “La Roma non è inferiore al Milan. Vi spiego perché”

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