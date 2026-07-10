Milan prima giornata rossonera per Gila | visite mediche e firma sul nuovo contratto

Venerdì, il difensore centrale ha completato le visite mediche e l'idoneità sportiva, per poi firmare il nuovo contratto con il club. La giornata ha segnato il primo giorno ufficiale nel nuovo team.

Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: venerdì prima giornata rossonera per il difensore centrale, che in mattinata effettua le visite mediche, poi l'idoneità sportiva e nel pomeriggio in sede per la firma sul nuovo contratto., Giovedì pomeriggio si era recato a Formello per salutare i suoi ex compagni della Lazio e lo staff del centro sportivo per poi partire per Milano, dove era atterrato alle 20.16 prima di trasferirsi in albergo., Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). Il centrale spagnolo percepirà un ingaggio da 4. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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