Calciomercato Milan il giorno di Gila | oggi visite mediche e firma del contratto | LIVE

Oggi il calciatore effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan. Dopo aver annunciato l'acquisto di Ramos, il club aggiunge un nuovo elemento alla rosa. La firma è prevista nel corso della giornata, in un momento che segna il completamento del trasferimento. Il giocatore si unisce così alla squadra in vista della prossima stagione. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con il club che ha definito gli ultimi dettagli.

Dopo il colpo Ramos per l'attacco del Milan, i rossoneri sono pronti ad accogliere il secondo acquisto di questa campagna estiva di calciomercato. Ieri sera il difensore Mario Gila è arrivato a Milano e oggi sarà il suo primo vero giorno da giocatore rossonero: svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan: pronto un contratto fino al 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione. promowebapp Come cambia la difesa di Amorim con Gila e il futuro di Tomori. Per il Diavolo un colpo di grande spessore: per la difesa di Rúben Amorim, Gila è un giocatore molto interessante che dovrebbe giocare come braccetto di destra al posto di Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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#Cardinale è stato tutto il giorno a casa #Milan, ha autorizzato la spesa per Gonçalo #Ramos. Ha detto di non dare retta a tante fake news ma di dare fiducia al nuovo progetto e ha promesso che sarà un’estate scoppiettante di calciomercato. via @PBPcalcio x.com

Rafa Leão torna a parlare del *futuro* per la terza volta in 10 giorni. Ho già raggiunto ciò che volevo raggiungere al Milan. Se dovesse accadere, andrò via da qui molto felice, soddisfatto di aver aiutato a portare il club dove merita di essere. reddit

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