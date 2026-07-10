Ieri sera, alle 20:00, il difensore spagnolo Mario Gila è arrivato all'aeroporto di Linate Prime. Oggi ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club. Le prime parole del giocatore sono state rese note nelle ore successive.

Tutti i quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come, ieri sera, poco dopo le ore 20:00, sia arrivato a Milano, più precisamente all'aeroporto di Linate Prime, il difensore spagnolo Mario Gila. Si tratta del secondo acquisto del calciomercato estivo del Milan dopo l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG. Gila ha preso possesso di una stanza presso l'Hotel 'Meliá' del capoluogo meneghino e oggi inizierà l'iter riservato, come di consueto, ai nuovi acquisti del club di Via Aldo Rossi. Calciomercato Milan: il programma della giornata di Mario Gila. La tabella di marcia del difensore spagnolo è fitta e scandita secondo la tradizione del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco Gila: le sue prime parole. In giornata visite mediche e firma del contratto

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Le prime parole di Mario da giocatore del

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Calciomercato Milan, il giorno di Gila: oggi visite mediche e firma del contratto | LIVEOggi il calciatore effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Milan.

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Ecco l'arrivo di Mario Gila a Milano, domani le visite mediche per il Milan. - X x.com

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