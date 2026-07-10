Milan possibile affare con l’Atletico Madrid | i dettagli

Il Milan sta negoziando con l’Atletico Madrid per un trasferimento. La trattativa riguarda un giocatore in uscita, ma i dettagli non sono stati ancora ufficialmente comunicati. La società rossonera ha già effettuato numerosi acquisti e cessioni nelle ultime settimane. La trattativa con l’Atletico si aggiunge alle operazioni in corso, che vedono il club molto attivo sul mercato. La decisione finale potrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato sia per quel che riguarda le entrate sia per quanto concerne le uscite. Il Milan è, senza ombra di dubbio, la squadra di Serie A più attiva in questa prima parte di calciomercato estivo. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Gonçalo Ramos e definito l’arrivo di Gila dalla Lazio, la società rossonera è adesso al lavoro per piazzare tutti quei calciatori che non rientrano nei piani del nuovo tecnico Amorim. Ricci (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra questi c’è sicuramente Samuele Ricci, arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra di 25 milioni di euro: il 24enne originario di Pontedera ha... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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LAMINE YAMAL ha rischiato la sua AURA contro L'ATLETICO MADRID!

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