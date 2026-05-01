Greenwood Juve possibile intreccio con l’Atletico Madrid Attenzione anche ad un’altra big | le novità sull’affare

La Juventus segue con attenzione la situazione di Greenwood, un esterno inglese, che potrebbe lasciare il suo attuale club. Oltre ai bianconeri, anche l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund sono interessati all’acquisto del giocatore. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati definiti i dettagli. La vicenda riguarda un possibile trasferimento, con varie società che monitorano da vicino la situazione.

di Francesco Spagnolo Greenwood Juve, i bianconeri restano in piena corsa per l’esterno inglese. Ma su di lui c’è anche l’interesse di Atletico e Borussia Dortmund. Il panorama del calciomercato internazionale si accende attorno al nome di Mason Greenwood, il cui destino sembra destinato a incrociarsi nuovamente con i grandi club europei. Nonostante l’ottimo rendimento offerto sul campo con la maglia dell’Olympique Marsiglia, l’avventura dell’esterno inglese in terra francese potrebbe concludersi dopo una sola stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, dietro questa possibile rottura non ci sarebbero ragioni tecniche, bensì un rapporto sempre più logoro con lo staff tecnico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Greenwood Juve, possibile intreccio con l’Atletico Madrid. Attenzione anche ad un’altra big: le novità sull’affare Notizie correlate Ederson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie AEderson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Juve: nome nuovo... Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioniPessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Olympique Marsiglia News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Ligue 1 Calciomercato 2025/2026: acquisti, cessioni ? rumors; Greenwood alla Juve dal Marsiglia? Spunta la maxi clausola pro Manchester United; Greenwood Juventus sorpresa per l’attacco | possibile ritorno di fiamma per l’inglese del Marsiglia! Tutti i dettagli. Le big inglesi si muovono per Conceiçao? La Juve ha un piano Greenwood. I dettagliManchester United e Liverpool fanno sul serio per l'ala, così i bianconeri ripuntano l'asso inglese, che senza Champions non resta a Marsiglia ... gazzetta.it La Juve ne aveva proprio bisogno, Comolli fa sul serio: arriva Greenwood - juventusnews24.com (foto: profilo IG Greenwood)Greenwood alla Juve dal Marsiglia? Spunta la maxi clausola pro Manchester United. Ecco quanto incasserebbero i Red Devils dall'affare ... juventusnews24.com #Juve, si complica #Greenwood Folta concorrenza da battere - facebook.com facebook Le big inglesi si muovono per Conceiçao La Juve ha un piano Greenwood. I dettagli x.com