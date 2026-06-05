Oblak l’ultima suggestione per la porta della Juve | pro e contro del possibile affare con l’Atletico
Jan Oblak potrebbe essere il prossimo portiere della Juventus, secondo alcune indiscrezioni. L’attuale portiere dell’Atletico Madrid riceve uno stipendio di dodici milioni di euro all’anno. La società bianconera valuta il suo arrivo, considerando il suo livello e la sua esperienza internazionale. Tuttavia, ci sono dubbi sulla compatibilità economica e sull’impatto sul monte ingaggi. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da definire la fattibilità dell’affare.
di Luca Fioretti Spalletti chiede un profilo di esperienza internazionale, ma Jan Oblak guadagna dodici milioni di euro: pro e contro. Il valzer dei portieri in casa Juventus si arricchisce di un nome altisonante che infiamma le ultime ore di mercato. Secondo quanto riferito dagli esperti di Sky Sport, l’ultimissimo profilo finito nel mirino della dirigenza bianconera è Jan Oblak, storico pilastro e capitano dell’ Atletico Madrid. L’indiscrezione nasce da una specifica richiesta di Luciano Spalletti, che per completare il pacchetto arretrato e garantire totale solidità a tutto l’ambiente continua a pretendere un innesto di enorme esperienza, spessore e caratura internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie e thread social correlati
Oblak Juventus, è lo sloveno dell’Atletico l’ultimissima idea per la porta! C’è un ostacolo che complica l’affareL’estremo difensore sloveno dell’Atletico Madrid, Oblak, è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la porta.
Greenwood Juve, possibile intreccio con l’Atletico Madrid. Attenzione anche ad un’altra big: le novità sull’affareLa Juventus segue con attenzione la situazione di Greenwood, un esterno inglese, che potrebbe lasciare il suo attuale club.