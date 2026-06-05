Oblak l’ultima suggestione per la porta della Juve | pro e contro del possibile affare con l’Atletico

Notizia in breve

Jan Oblak potrebbe essere il prossimo portiere della Juventus, secondo alcune indiscrezioni. L’attuale portiere dell’Atletico Madrid riceve uno stipendio di dodici milioni di euro all’anno. La società bianconera valuta il suo arrivo, considerando il suo livello e la sua esperienza internazionale. Tuttavia, ci sono dubbi sulla compatibilità economica e sull’impatto sul monte ingaggi. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da definire la fattibilità dell’affare.