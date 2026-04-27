Nella giornata di ieri, il Milan Futuro di Massimo Oddo ha disputato una partita che lui stesso ha definito molto buona, sottolineando una prestazione di livello. La squadra ha mostrato un buon ritmo e una certa determinazione, confermando la presenza di giovani e promesse nel progetto. La partita si è conclusa con una vittoria, evidenziando i miglioramenti rispetto alle precedenti uscite.

Nella giornata di ieri è tornato in campo anche il Milan Futuro di Massimo Oddo. Nel pomeriggio di ieri, la formazione rossonera ha battuto la Castellanzese 3-1, salendo a quota 53 punti in classifica. L'allenatore rossonero, al termine del match, ha voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, analizzando anche e soprattuto, i minuti finali di gioco, dove i rossoneri hanno sofferto un po' di più. Ecco, di seguito, le sue parole: Sul match: «Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo giocato bene e creato tanto. Siamo stati bravi a saper soffrire sul finale del match che oggi era molto caldo per entrambe. Nel finale abbiamo sofferto un pochino, ma è stata una bella prestazione soprattutto dal punto di vista mentale».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo fatto una buonissima partita, bella prestazione”

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