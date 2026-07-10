Il Milan cerca un sostituto di Mike Maignan, che potrebbe lasciare il club. La società sta valutando opzioni interne alla Serie A, mentre l’allenatore spera che il portiere decida di rimanere. La squadra intanto si prepara alla prossima stagione, considerando diverse alternative per il ruolo di portiere. Non sono stati annunciati nomi ufficiali o trattative concluse. La decisione finale dipenderà dalle scelte del giocatore e dalle trattative in corso.

La speranza del Milan e in particolare di Ruben Amorim è che Mike Maignan possa decidere di restare al Milan anche in vista della stagione che sta per prendere il via, ma, nel frattempo, la società sta pensando alle alternative. Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che circola con maggiore insistenza attorno a Milanello è quello di Elia Caprile, portiere del Cagliari che ha fatto molto bene in rossoblu durante la scorsa stagione. Un portiere che piace alla squadra mercato del Milan, pronta ad intervenire qualora Maignan decidesse di cambiare aria. Una volta terminato il mondiale ci sarà un incontro tra Maignan e la società per capire se proseguire ancora insieme o meno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Calciomercato.it - Milan, il dopo Maignan ha un nome: i rossoneri guardano in Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan - Maignan ai saluti Ci sono le alternative

Notizie e thread social correlati

Sassuolo-Milan, ecco perché Maignan ha invitato i rossoneri a non andare dai tifosiDopo la partita tra Sassuolo e Milan, il portiere e capitano dei rossoneri ha chiesto ai compagni di dirigersi verso gli spogliatoi, evitando di...

Milan, addio Allegri e incertezze: la Juventus si muove per Maignan. Per i rossoneri un paradossoLa Juventus sta nuovamente cercando di acquistare il portiere Mike Maignan, dopo la partenza di Allegri.

Temi più discussi: Milan, la cessione di Gimenez diventa impossibile: il piano di Amorim per il Bebote; Mike Maignan è il portiere che allena la solitudine: concentrazione e leadership dell'1 contro 11; Maignan è Il Portiere Più Forte Della STORIA Del Milan? Lamelo Ball (rMLfB8lM09); FRANCIA AI QUARTI, PARAGUAY SUPERATO 1-0.

Dopo Pulisic stasera toccherà alla Francia di Rabiot e Maignan #Milan #Rabiot #Maignan x.com

Masala: Ramos in attacco, Modric e Rabiot in mezzo, Gila in difesa, Maignan in porta: il Milan ha precisi punti di riferimento, non mezze figure, in ogni repartoSecondo il giornalista Andrea Masala, dopo Gila e Ramos, ora il Milan deve convincere Modric, Rabiot e Maignan a restare ... milannews.it

Milan, il Chelsea continua a premere per Maignan: il portiere attende il via libera, ore decisive per la cessioneIl Chelsea è in pressing totale per l`arrivo di Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata da parte del Milan nel corso degli ultimi giorni, il club inglese aveva. calciomercato.com