La Juventus sta nuovamente cercando di acquistare il portiere Mike Maignan, dopo la partenza di Allegri. Il Milan si trova in una situazione insolita, con il club che si trova a dover affrontare alcune incertezze di mercato. La trattativa tra le due squadre è in corso, mentre il Milan riflette sulla propria strategia in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai club coinvolti.

Uno dei giocatori più importanti e decisivi per la stagione del Milan è stato Mike Maignan: il portiere rossonero ha chiuso tante volte la sua porta, specialmente nella prima parte del campionato di Serie A. Prestazioni che hanno portato la dirigenza a rinnovare il contratto del francese. Nonostante la firma sul contratto, il futuro del capitano del Milan potrebbe essere in dubbio in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus è alla ricerca di un portiere esperto e secondo La Gazzetta dello Sport non avrebbe perso la speranza di arrivare a Mike Maignan, capitano del Milan. I bianconeri ci avevano pensato già lo scorso anno, quando il francese era in scadenza di contratto. Nel 2026 il portiere della Francia ha trovato l'accordo con il Milan prolungando fino al 2031 a 5 milioni di euro più bonus anche grazie alla mediazione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, addio Allegri e incertezze: la Juventus si muove per Maignan. Per i rossoneri un paradosso

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ALLEGRI DOVE E' ROCCHI AVEVA RAGIONE MILAN JUVENTUS

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