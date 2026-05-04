Dopo la partita tra Sassuolo e Milan, il portiere e capitano dei rossoneri ha chiesto ai compagni di dirigersi verso gli spogliatoi, evitando di passare sotto il settore occupato dai tifosi del Milan. La scelta è stata comunicata al termine dell'incontro, che si è giocato allo stadio 'Mapei Stadium'. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle ragioni di questa decisione.

Ieri pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Milan di Massimiliano Allegri ha perso - 0-2 - contro l'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso, che ha demolito i rossoneri grazie alle reti di Domenico Berardi al 5' di Armand Laurienté al 47'. Nulla da fare per il Diavolo, stordito sin da subito e per giunta anche in dieci uomini dal 24' per l'espulsione di Fikayo Tomori. Per tutta la partita i rossoneri non sono riusciti a reagire, nonostante l'incessante tifo dei suoi tifosi, giunti in massa da Milano nella vicina Reggio per supportare Mike Maignan e compagni. Questo fino al fischio finale, quando dal settore ospiti si sono alzati fischi assordanti all'indirizzo dell'ennesima, brutta prova del Milan nell'ultimo periodo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, ecco perché Maignan ha invitato i rossoneri a non andare dai tifosi

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