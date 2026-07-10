Milan già spesi 105 milioni | Adesso tutto su Alajbegovic

Il Milan ha già investito 105 milioni di euro in questa sessione di mercato. Ora l'attenzione si concentra su un giovane talentuoso di 18 anni, considerato un'asse da 30 milioni di euro. La strategia del club è di puntare tutto su questa trequarti promettente, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo a trattative o possibili accordi.

L'obiettivo chiaro, di fantasia, per la trequarti è solo uno: il maghetto bosniaco, 18 anni, valore 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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