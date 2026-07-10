Il Como ha speso oltre 100 milioni di euro in un’unica sessione di mercato, acquistando cinque giocatori di rilievo, tra cui Nico Paz. La squadra si prepara per la prima partecipazione in Champions League, un evento storico per il club. La dirigenza ha deciso di investire un budget consistente, paragonabile a quello delle squadre di vertice del campionato, superando così le precedenti strategie di prudenza e scetticismo.

Ancora una volta Como protagonista del mercato. Oltre cento milioni investiti in una sola sessione. Cinque acquisti con la A maiuscola. Quest’anno poi, con la prima Champions della storia, la dirigenza è obbligata a lasciare indietro prudenza e scetticismi, mettendo sul piatto un budget in linea con le big del campionato. Ma non si tratta di una corsa verso il baratro, bensì di una strategia imprenditoriale calcolata fin nel dettaglio. Non c’è dubbio che il tutto sia facilitato dalle enormi risorse messe a disposizione dalla famiglia Hartono. Ma la linea segue fedelmente quella già consolidata nelle passate finestre di mercato: investimenti sapientemente spalmati attraverso formule creative, pagamenti dilazionati e obblighi di riscatto futuri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Gazzetta.it - Como, da Nico Paz a Liberali: per la Champions spesi già 104 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como scatenato: dopo Nico Paz assalto a Chalobah, Liberali e Davinson SanchezIl Como ha compiuto un acquisto importante con Nico Paz e ora si concentra su Trevoh Chalobah.

Leggi anche: Como, primi nomi per il dopo Nico Paz: Liberali e Vergara nel mirino dei lariani

Temi più discussi: Inter-Como, il duello continua sul mercato: da Nico Paz a Chalobah fino a Khalaili, ma Suwarso chiama Marotta; Como, febbre Nico Paz: maglie da 450 euro subito sold out; Ora è anche ufficiale, Nico Paz resta a Como per la Champions; Nico Paz, ora è ufficiale: Resto a Como.

Khalaili dopo Chalobah e Nico Paz: sfida aperta sul mercato tra Inter e Como https://t.co/DXyRqMNQwU - X x.com

[Romano] Mentre Nico Paz vede il suo futuro a lungo termine al Real Madrid, preferirebbe rimanere al Como per un'altra stagione prima di fare il trasferimento. Crede che un altro anno in Italia potrebbe accelerare la sua crescita. Il Madrid ha una clausola di ri reddit

Como, da Nico Paz a Liberali: per la Champions spesi già 104 milioniTutto è facilitato dalle enormi risorse messe a disposizione dalla famiglia Hartono, ma gli investimenti sono sapientemente spalmati attraverso formule creative, pagamenti dilazionati e obblighi di ri ... gazzetta.it

Como, colpo da 60 milioni: accordo per ricomprare Nico Paz! Il Real si tutela con una nuova clausolaNico Paz torna al Como per 60 milioni: operazione chiusa, il Real inserisce una nuova clausola di riacquisto Niente da fare per le altre pretendenti: il Como ha accelerato in modo decisivo e ha trovat ... msn.com