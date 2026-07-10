Milan è il giorno di Gila Tegola Pulisic | altro stop

Il difensore arriva all’aeroporto di Linate e si sottopone alle visite mediche prima di firmare un contratto fino al 2031, con un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno. Nel frattempo, un altro giocatore si ferma a causa di un infortunio, lasciando il team con un sorriso e lacrime. La squadra si prepara a una nuova stagione con un volto nuovo e un’assenza importante.

Sorrisi e lacrime. L’animo del Diavolo, spaccato in due. Arriva Mario Gila, si ferma Christian Pulisic. Il difensore è atterrato ieri sera a Linate ed è pronto, oggi, per svolgere le visite mediche rituali prima della firma sul contratto: scadenza a giugno 2031, ingaggio da 5 milioni a stagione. È il secondo colpo, dopo Gonçalo Ramos, da 30 milioni totali che si sommano ai 74 più bonus per il portoghese: il Milan, ora, ha tempi diversi sul mercato, rispetto al passato. L’ex Lazio ieri ha salutato definitivamente Formello dopo quattro stagioni. Ed è pronto per la nuova avventura: sarà a disposizione di Ruben Amorim per il ritrovo di domenica e per la prima sgamabata in programma lunedì a Milanello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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