Tegola per il Milan | Mondiale flop e infortunio per Pulisic la situazione

Il sogno degli Stati Uniti al Mondiale si è concluso con una sconfitta contro il Belgio. Durante la partita, Pulisic ha subito un infortunio e ha lasciato il campo. La gara si è conclusa con la vittoria del Belgio, eliminando gli Stati Uniti dal torneo. La squadra statunitense torna a casa senza passare il turno, mentre Pulisic ha lasciato il campo dopo aver subito un problema fisico.

E' terminato nella notte il sogno degli Stati Uniti al Mondiale. Il Belgio di De Ketealere ha spazzato via la Nazionale a stelle e strisce. Vacanze in arrivo, perciò, per Christian Pulisic che, dopo solo 60 minuti di gioco, ha dovuto abbandonare il rettangolo verde a causa di un infortunio: dopo l'affaticamento al polpaccio è arrivata la slogatura di caviglia e ginocchio. Brutte notizie per il Milan. Milan, Mondiale flop per Pulisic. Termina, perciò, un Mondiale da flop per Pulisic. La nazionale americana del calciatore del Milan non aveva mai generato così tanto entusiasmo. Parlando individualmente però, non è stato un Mondiale bellissimo per il rossonero: un flop come tutta la seconda parte fatta con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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