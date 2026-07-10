Il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto a Modric, secondo quanto riportato. La società sta comunque lavorando per individuare nuovi giocatori da aggiungere alla rosa, con particolare attenzione a profili che possano rafforzare la squadra di Ruben Amorim. Tra le possibili novità ci sono anche nomi come Alajbegovi e Doué, anche se ci sono ancora dubbi su alcuni di questi. La settimana è stata caratterizzata da diversi movimenti di mercato da parte dei rossoneri.

Milan, le notizie principali della serata: mercato sempre caldo. Questa settimana è stata comunque importante per il mercato del Milan. I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Ramos e l' arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. promowebapp La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Criscitiello 'boccia' il rinnovo di Modric. Accordo con Alajbegovi?? Pellegatti: dubbi su Doué

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