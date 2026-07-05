Luka Modric è vicino a confermare il suo rinnovo con il Milan per la prossima stagione. Il centrocampista croato, nato nel 1985, sembra disposto a continuare la carriera in rossonero e sarebbe pronto a dare il suo assenso a Ruben Amorim. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso, con il calciatore che non ha ancora deciso di ritirarsi dal calcio professionistico.

Luka Modric è pronto a dire sì a Ruben Amorim per restare al Milan anche in vista della prossima stagione con il classe 1985 che non sembra ancora intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Modric ha parlato con Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex Real Madrid, appena eliminato dal mondiale con la sua Croazia ad opera del Portogallo, sarebbe pronto a dare l’ok alla permanenza in rossonero con Amorim pronto a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo colloquio tra Amorim e il croato per definire i piani della prossima stagione con Modric pronto a mettersi ancora a disposizione dei rossoneri e proseguire la sua carriera a Milanello. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Modric si avvicina alla permanenza al Milan, il croato pronto a dire sì ad Amorim

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Modric Milan, il rinnovo passa da tre condizioni: le richieste del croato per la permanenzaIl futuro di Luka Modric al Milan è al centro delle discussioni in vista della prossima stagione.

Temi più discussi: Milan, senti Modric: Mi avvicino sempre di più al ritiro ma... Il Real non mi ha chiamato; Modric, col Portogallo è stata la sua ultima partita ai Mondiali. E forse non solo; Croazia, Modric al miele: Auguro il meglio a Mourinho ma non mi ha chiamato, sento che fine della mia carriera si avvicina; Ronaldo e Modric, l'ultimo valzer: chi si ferma adesso è perduto.

Modric si avvicina alla permanenza al Milan, il croato pronto a dire sì ad AmorimLuka Modric va verso la permanenza in rossonero in vista della prossima stagione con il centrocampista che piace ad Amorim ... calciomercato.it

Modri? e il futuro sempre più vicino alla scelta: il Milan osserva con attenzione Parole chiare dal croato, prossimi giorni decisivi #Modric #Milan #Calciomercato #SerieA #RealMadrid #Croazia x.com

Modric: Real Madrid? Mourinho non mi chiamato. Milan, incontro previsto con AmorimCosa filtra sul futuro del campione croato che, nel frattempo, nega ogni possibile contatto con il Real Madrid. msn.com