Un migrante è stato trasferito dal centro di accoglienza temporaneo. Il centrosinistra ha commentato che i diritti devono essere garantiti. La struttura di Ozzano sarà trasformata in un centro per migranti coinvolti nelle procedure di frontiera accelerate. Nessuna altra informazione sui dettagli del trasferimento o sui tempi di modifica della struttura.

Il centrosinistra va all’attacco sul futuro del Cas di Ozzano, destinato a diventare un centro per i migranti inseriti nelle procedure di frontiera accelerate. Lo spunto arriva dal caso di uno straniero che doveva essere trasferito dal Cas di Ozzano a quello di Reggio Emilia. Anche se, in realtà, da quanto trapela dalla Prefettura non si trattava di una migrante inserito nella nuova procedura ’paf’, cioè appunto quella che riguarda il rimpatrio accelerato di migranti a cui viene respinta la richiesta di protezione internazionale. Il caso in questione era infatti un ’normale’ trasferimento dal Cas di Ozzano a quello di Reggio, a cui lo straniero si è opposto facendo intervenire i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migrante trasferito dal Cas. Il centrosinistra all’attacco: "I diritti vanno garantiti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tribunale Usa sospende le sanzioni inflitte a Francesca Albanese dall’amministrazione Trump: “Violati i diritti garantiti dal Primo Emendamento”Un tribunale federale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte nel 2025 dagli Stati Uniti contro Francesca Albanese.

Ortona, il centrosinistra riparte dal lavoro: mozione su salari e diritti negli appalti comunaliA Ortona, il centrosinistra ha presentato una nuova mozione che riguarda i salari e i diritti nei contratti di appalto del comune.

Argomenti più discussi: Migrante trasferito dal Cas. Il centrosinistra all’attacco: I diritti vanno garantiti; Mi hanno mandato via dal Cas di Ozzano, ma io lavoro a Bologna. Come farò adesso?.

Migrante trasferito dal Cas. Il centrosinistra all’attacco: I diritti vanno garantitiI carabinieri nella struttura di Ozzano per uno straniero che rifiutava il provvedimento. Pd-Coalizione: Il centro destinato ai rimpatri veloci ci preoccupa, fare chiarezza. . ilrestodelcarlino.it

Mi hanno mandato via dal Cas di Ozzano, ma io lavoro a Bologna. Come farò adesso?La testimonianza di un migrante trasferito a Reggio Emilia a seguito dell’introduzione delle Paf, le Procedure accelerate di frontiera: Mi hanno lasciato in ... bologna.repubblica.it