Un tribunale federale di Washington ha deciso di sospendere le sanzioni imposte nel 2025 dagli Stati Uniti contro Francesca Albanese. La decisione è arrivata dopo aver stabilito che le sanzioni violano i diritti garantiti dal Primo Emendamento. Le autorità statunitensi avevano adottato misure restrittive nei confronti di Albanese, ma la sospensione mette in discussione la legittimità di tali provvedimenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte.

Un tribunale federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte nel 2025 dagli Stati Uniti contro Francesca Albanese. Secondo il giudice che ha emesso la sentenza, l’amministrazione Trump ha violato i diritti garantiti dal Primo Emendamento. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, infatti, ha riferito sul suo profilo X che il tribunale ha stabilito che “tutelare la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico”. Albanese ha poi ringraziato la figlia e il marito “per essersi fatti avanti per difendermi, e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora” in base alla considerazione che “insieme siamo Uno”. BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me! As the judge says: “Protecting the Freedom of speech is always just the public interest”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tribunale Usa sospende le sanzioni inflitte a Francesca Albanese dall’amministrazione Trump: “Violati i diritti garantiti dal Primo Emendamento”

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