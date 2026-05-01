Ortona il centrosinistra riparte dal lavoro | mozione su salari e diritti negli appalti comunali

A Ortona, il centrosinistra ha presentato una nuova mozione che riguarda i salari e i diritti nei contratti di appalto del comune. L’iniziativa si inserisce in un momento di ripartenza politica per il gruppo, che decide di concentrare l’attenzione su questioni legate al lavoro e alle condizioni dei lavoratori. La proposta mira a ottenere modifiche nelle politiche comunali relative agli appalti.

Il centrosinistra unito di Ortona rilancia il proprio percorso politico partendo dal tema del lavoro. Le forze della coalizione hanno annunciato la presentazione in consiglio comunale di una mozione finalizzata a rafforzare salari, diritti e tutele per i lavoratori impiegati negli appalti e negli.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Salario minimo negli appalti comunali, la mozione è respinta. La delusione del Pd: «Hanno scelto di difendere il lavoro sottopagato»ANCONA – Il Consiglio comunale di Ancona ha respinto ieri, giovedì 12 febbraio, a maggioranza, la mozione presentata dal consigliere del Partito... 1° Maggio a Ortona con la Cgil: tavola rotonda su lavoro, sanità e appaltiSarà Ortona a ospitare, giovedì primo maggio, l'iniziativa promossa dalla Cgil Chieti per la Festa dei lavoratori. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il centrosinistra unito, a Ortona, riparte dal lavoro. Garanzia salario e diritti lavoratori negli appalti municipali.; A Ortona la consigliera Zannini (PD) sollecita il sindaco per la manutenzione delle strade periferiche; damadellechiavid'argento Archivi; Emergenza manodopera nelle aziende agricole. Sbarcati a Ortona i 68 naufraghi salvati da Emergency: 4 giorni in mare poi l'approdo. - facebook.com facebook