Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è intervenuta nel podcast di Giorgia Soleri. Durante l’intervista, ha dichiarato di aver capito che non si può piacere a tutti e che le uniche persone che contano sono quelle che si scelgono di tenere vicine. La ragazza ha condiviso alcuni pensieri sulla sua vita e sulle relazioni interpersonali.

Ai microfondi del podcast, Jolanda Renga ha ammesso: «Ho capito che è impossibile piacere a tutti, ormai questa cosa è chiara nella mia mente». Quindi la 22enne ha precisato: «Un po' mi dispiace sempre quando leggo cose poco carine. Ma le uniche persone che davvero contano, in realtà, sono quelle che ti tieni vicine». Legatissima a entrambi i suoi celebri genitori, oltre che al fratello Leonardo, due anni in meno di lei, Jolanda Renga è in coppia dal 2023 con Filippo Carrante, classe 1999, con il quale condivide momenti romantici e altri in famiglia, vedi il recente 49esimo compleanno di mamma Ambra Angiolini, trascorso tutti insieme appassionatamente a Gardaland (c'era anche il fidanzato di Ambra, il produttore discografico milanese Pico Cibelli).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jolanda Renga: «Ho capito che è impossibile piacere a tutti. Le uniche persone che contano sono quelle che ti tieni vicino»

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