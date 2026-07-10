Miceli | La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí ma come li prende?
La Juventus sta cercando di acquisire il portiere e il difensore, rispettivamente Dibu Martinez e Lucumí, ma non sono stati ancora definiti gli accordi. La società continua a monitorare le trattative, mantenendo un atteggiamento di attesa. La strategia adottata prevede tempi più lunghi, senza indicazioni di imminenti passi concreti. La campagna di rafforzamento del club resta aperta, con aggiornamenti ancora da definire.
Portiere e difensore, la caccia di Giovanni Carnevali continua. La parola d'ordine per il mercato bianconero è: pazienza. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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