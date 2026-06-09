La Juventus ha avviato trattative con l’entourage di Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa, il cui contratto scade nel 2029 con un ingaggio di 7 milioni all’anno. La società bianconera cerca di ottenere uno sconto sul costo del cartellino, ma i contatti sono ancora in fase preliminare. Nessuna ufficialità è stata comunicata. La trattativa riguarda principalmente le condizioni economiche e i dettagli del trasferimento.

Il dibujo, il disegno, è chiaro nelle menti di Spalletti e dei dirigenti della Juve: dopo le difficoltà mostrate da Michele Di Gregorio nell’ultima stagione, c'è l'urgenza di inserire in rosa un portiere esperto, vincente e di spiccata personalità. Quasi sfumato Alisson, la prima scelta bianconera che il Liverpool non sembra proprio aver intenzione di liberare (nonostante il tecnico juventino continui a sperare in un miracolo), ecco che l'identikit ha assunto le fattezze di un altro sudamericano protagonista in Premier League: Emiliano Martinez. "Dibu", appunto, soprannome con cui è ormai universalmente conosciuto, nato ai tempi dell'Independiente dal diminutivo di "dibujo" e originato dalla somiglianza, che mostrava in gioventù, con il protagonista del programma tv argentino "Mi familia es un dibujo" (La mia famiglia è un disegno). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve a tutta sul "Dibu" Martinez, ma serve lo sconto: la trattativa

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VI PREGO EL DIBU MARTINEZ alla JUVENTUS! || CALCIOMERCATO dei MIRACOLI!

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