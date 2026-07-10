Miceli | Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…

Il piano principale di Carnevali resta l’acquisto di Kolo Muani, ma la Juventus sta valutando altre opzioni. La società sta considerando anche Pellegrino come possibile alternativa, poiché l’allenatore ha richiesto almeno due attaccanti. La trattativa con il primo obiettivo procede, ma la dirigenza monitora altre candidature nel caso di eventuali complicazioni. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi, mentre le trattative continuano tra le parti coinvolte.

Il piano A di Giovanni Carnevali è sempre Kolo, ma la Juve comincia a guardarsi intorno perché gli attaccanti da prendere a Spalletti sono almeno due. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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