Durante una gara di motociclismo, un pilota ha raccontato di essere stato immobilizzato e di aver subito un taglio sulla tuta, ricevendo una flebo per il dolore. Ha aggiunto di essere stato trascinato da un altro pilota, senza riuscire a frenare in tempo. Successivamente, ha dichiarato di aver iniziato a ribaltarsi con la moto di un altro concorrente e di aver subito l’incastro della gamba sinistra tra ruota, sella e scarico.

“Marini mi ha trascinato e non sono riuscito a frenare per evitarlo. Poi ho iniziato a ribaltarmi con la sua moto e la mia gamba sinistra è rimasta incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico. Ero intrappolato nella ghiaia, urlavo dal dolore, la gamba cominciava a bruciare”. È un racconto forte quello di Johann Zarco a L’Équipe dopo l’incidente di domenica a Barcellona, in una gara “maledetta”, con due bandiere rosse nel giro di pochissimi minuti. Tra i protagonisti di uno dei due incidenti c’è appunto Zarco, che dopo il primo lungo stop, è volato dopo uno scontro Marini. Zarco si opererà nelle prossime settimane: il pilota francese si è lesionato i legamenti crociati del ginocchio (anteriore e posteriore) e del menisco mediale e ha una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero intrappolato. Mi hanno immobilizzato, tagliato la tuta e mi hanno messo una flebo per alleviare il dolore”: il racconto di Zarco

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