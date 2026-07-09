E ra il 2011, cinque anni prima dell’arrivo di Meghan a corte. Il principe Harry aveva 27 anni e, tra un party e uno scandalo, fece amicizia con Charlotte Griffiths, una giornalista sua coetanea, che all’epoca stava muovendo i primi passi nel mondo dei media inglesi. E dopo anni di silenzio, la Griffiths oggi è pronta a parlare di un’amicizia piuttosto intima, fatta di coccole e scherzi insolenti, che il secondogenito di Carlo III si è subito affrettato a negare. Il principe Harry in tribunale a Londra, per l’ultimo capitolo battaglia legale a media X L’amicizia del principe Harry con la giornalista del Daily Mail. Charlotte Griffiths oggi... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Tesoro, mi mancano le nostre coccole»: sono di questo tenore i messaggini che una giornalista del Daily Mail - il tabloid che ieri ha scofitto Harry presso l’Alta Corte di Londra - ha detto di avere ricevuto. Lui? Nega

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