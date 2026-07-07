Meteo torna il caldo africano | nuova ondata di calore sull’Italia con punte fino a 40 gradi

Notizia in breve

Una nuova ondata di calore africano sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi. Gli esperti prevedono giorni di afa e caldo intenso, segnando la terza grande ondata di caldo dell’estate 2026. L’anticiclone proveniente dal Nord Africa ha riportato temperature elevate su gran parte della Penisola, causando un rapido aumento del termometro. Le città si preparano ad affrontare condizioni di forte caldo nei prossimi giorni.