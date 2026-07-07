Meteo torna il caldo africano | nuova ondata di calore sull’Italia con punte fino a 40 gradi
Una nuova ondata di calore africano sta colpendo l’Italia, con temperature che raggiungono i 40 gradi. Gli esperti prevedono giorni di afa e caldo intenso, segnando la terza grande ondata di caldo dell’estate 2026. L’anticiclone proveniente dal Nord Africa ha riportato temperature elevate su gran parte della Penisola, causando un rapido aumento del termometro. Le città si preparano ad affrontare condizioni di forte caldo nei prossimi giorni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Temperature in forte aumento: gli esperti prevedono giorni di afa e caldo intenso. L’Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore dell’estate 2026, con l’anticiclone africano pronto a riportare temperature elevate su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni, nei prossimi giorni il termometro potrà raggiungere i 40 gradi, mentre le notti saranno caratterizzate da un’afa persistente, con valori minimi ben oltre la media stagionale. Gli esperti parlano di una fase destinata a durare diversi giorni, con il picco del caldo atteso nel corso del prossimo fine settimana. Il caldo africano torna protagonista. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Meteo: Il CALDO AFRICANO prepara una nuova e spietata offensiva! Potrebbe durare più del previsto
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