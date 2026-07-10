Al nord, al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno e stabile. Le condizioni meteorologiche rimarranno così anche nel pomeriggio, con assenza di piogge e cielo sgombro da nuvole.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni X al pomeriggio instabilità allenamento con sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini più asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma anche molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ancora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 10-07-2026 ore 19:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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