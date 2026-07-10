Meteo Roma del 10-07-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al nord, al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno e stabile. Le condizioni meteorologiche rimarranno così anche nel pomeriggio, con assenza di piogge e cielo sgombro da nuvole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni X al pomeriggio instabilità allenamento con sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini più asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma anche molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino ancora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

meteo roma del 10 07 2026 ore 19 15
© Romadailynews.it - Meteo Roma del 10-07-2026 ore 19:15
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo domani 20 febbraio 2026

Video Meteo domani 20 febbraio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meteo Roma del 07-07-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 07-05-2026 ore 19:15Alle 19:15 del 7 maggio 2026, le previsioni meteo indicano condizioni di tempo variabile al Nord, con mattinate caratterizzate da nubi sparse e...

Temi più discussi: Meteo a Roma, torna la pioggia e scatta l'allerta gialla; A Roma arriva l'albero bioclimatico, temperature giù di 10 gradi senza elettricità; Meteo Roma e Lazio 8-12 luglio: Roma e province verso un weekend rovente. Ecco le zone più ventilate; Maltempo a Roma: tuoni e raffiche di vento, la città si sveglia sotto il nubifragio.

meteo roma del meteo roma del 10Meteo: a inizio settimana terza ondata di calore! Il Centro-Sud sarà roventeSi intensifica l'ondata di caldo in atto sull'Italia: il picco tra mercoledì 15 e venerdì 17 luglio con valori oltre i 40 gradi nelle zone interne del Sud e Isole e fino a 45 in Sardegna. La tendenza ... meteo.it

meteo roma del meteo roma del 10Meteo: weekend caldissimo al Centro-Sud e Isole! Le previsioniLe previsioni meteo per oggi, venerdì 10 luglio, indicano una giornata calda ma con temporali al Nord tra la sera e domani (sabato 11). meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web