Meteo Roma del 10-07-2026 ore 06 | 15

Notizia in breve

Il 10 luglio 2026 alle 6:15, il meteo a Roma prevede una giornata stabile. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno in tutte le regioni del nord. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno soleggiate. Non sono previste precipitazioni o variazioni significative durante la giornata. La temperatura e le altre condizioni meteorologiche non sono specificate in questa previsione.