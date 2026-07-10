Meteo Roma del 10-07-2026 ore 06 | 15
Il 10 luglio 2026 alle 6:15, il meteo a Roma prevede una giornata stabile. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno in tutte le regioni del nord. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno soleggiate. Non sono previste precipitazioni o variazioni significative durante la giornata. La temperatura e le altre condizioni meteorologiche non sono specificate in questa previsione.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità il momento con sviluppo di temporali su Alpi Prealpi Appennini di asciutto su coste pianure con nuvolosità e schiarite in serata e nottata tendenza al miglioramento ma ancora molte nubi con residui fenomeni sui settori Alpini al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne e specie in Appennino ora soleggiato altrove in serata ritorna alla stabilità diffusa con ampie schiarite al sud e sulle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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