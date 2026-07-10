Meteo Roma del 10-07-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio 2026 alle 6:15, il meteo a Roma prevede una giornata stabile. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno in tutte le regioni del nord. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno soleggiate. Non sono previste precipitazioni o variazioni significative durante la giornata. La temperatura e le altre condizioni meteorologiche non sono specificate in questa previsione.

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