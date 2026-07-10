Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 luglio

Durante il fine settimana a Roma, sono previsti cinque eventi tra sabato 11 e domenica 12 luglio. Si svolgeranno proiezioni di film all'aperto, esposizioni di arte digitale, partite di calcio trasmesse su grandi schermi, mercati di prodotti estivi e altre attività pubbliche. Le iniziative si terranno in diverse zone della città e sono aperte al pubblico. Non sono stati segnalati cambiamenti di programma o cancellazioni.

Roma accende il secondo weekend con una perfetta combinazione di cinema sotto le stelle, arte digitale, calcio sul maxischermo, sapori estivi e passeggiate notturne fuori porta: s abato 11 e domenica 12 luglio saranno due giornate piene di idee per chi resta o si reca in città, tra eventi pop, luoghi scenografici e appuntamenti da vivere dopo il tramonto. Eventi a Roma nel weekend di 10, 11 e 12 luglio: Videocittà 2026 torna al Gazometro. Dal 10 al 12 luglio il Gazometro diventa un grande laboratorio di arte digitale con Videocittà Watercult 2026, edizione dedicata all’acqua. Installazioni immersive, realtà virtuale, talk, live audiovisivi e performance trasformano l’archeologia industriale di Ostiense in uno scenario futuristico. 🔗 Leggi su Funweek.it

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What Rome Never Understood About Adventists and the Sabbath — Ellen White Saw It Firs

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