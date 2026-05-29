Durante il fine settimana, il tempo in Italia sarà caratterizzato da temporali e schiarite, con temperature in aumento. La situazione atmosferica rimarrà instabile, con piogge sparse e momenti di sole. Nei giorni successivi, è previsto un ritorno del caldo intenso, accompagnato da un aumento delle temperature. La previsione indica un clima variabile nel corso del fine settimana, prima di un nuovo incremento delle temperature.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale: clima instabile prima del ritorno del caldo intenso. L’Italia si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da una fase di instabilità atmosferica alternata a schiarite, prima di un nuovo e più deciso aumento delle temperature. Secondo gli esperti, si tratta solo di una breve tregua dal caldo, destinata a lasciare rapidamente spazio a condizioni più afose. Le analisi climatiche globali confermano inoltre una tendenza preoccupante: il progressivo aumento delle temperature medie nei prossimi anni. In particolare, le proiezioni internazionali indicano che il periodo 2026-2030 potrebbe registrare nuovi record di caldo a livello globale, con anomalie termiche sempre più frequenti rispetto alla media storica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Italia tra sole, temporali e caldo in aumento: le previsioni meteo del weekend

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