La Commissione europea ha accusato Meta di aver creato dipendenza attraverso Instagram e Facebook, violando le norme del Digital Services Act. L'ente ha evidenziato comportamenti che favoriscono l’uso prolungato delle piattaforme, considerandoli in contrasto con le regole europee sulla trasparenza e la protezione degli utenti. L’indagine si concentra su pratiche di design e contenuti che incentivano l’utilizzo continuo delle applicazioni.

Bruxelles, 10 lug. (askanews) - La Commissione europea ha accusato Meta di "creare dipendenza" con violazioni delle regole del Digital Services Act. Il colosso tecnologico statunitense non avrebbe fatto nulla per limitare i rischi che le piattaforme comportano per gli utenti, in particolare per i bambini e gli adulti vulnerabili, a causa di funzionalità progettate per incentivarli a rimanere su Facebook e Instagram. E quanto è emerso dai risultati preliminari di una indagine che ha esaminato pratiche come lo scorrimento infinito (scroll), l'autoplay, le notifiche in push e le raccomandazioni personalizzate. "Non esiste uno strumento... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Meta, Commissione Ue accusa Instagram e Facebook di creare dipendenza

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