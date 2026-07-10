L’Ue accusa Meta | Facebook e Instagram progettati per dare dipendenza Dallo scroll alle notifiche push | le trappole del design

La Commissione europea ha avviato un’indagine nel 2024 e accusa Meta di aver violato la legge sui servizi digitali. L’accusa riguarda il design di Facebook e Instagram, ritenuto studiato per generare dipendenza. Secondo l’UE, le piattaforme utilizzano funzionalità come lo scroll infinito e le notifiche push per trattenere gli utenti più a lungo. L’indagine si concentra sulle modalità con cui vengono strutturati i contenuti e le notifiche delle due app.

Dopo un’indagine iniziata nel 2024, la Commissione europea contesta a Meta una violazione della legge sui servizi digitali (Digital Services Act). Secondo l’esecutivo europeo, il design delle piattaforme di Instagram e Facebook sarebbe stato progettato apposta per creare dipendenza. Se le conclusioni dell’indagine dovessero essere confermate, l’azienda dello statunitense Mark Zuckerberg potrebbe pagare una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale. Scroll infinito, autoplay, notifiche push: perché creano dipendenza. Secondo la Commissione europea, a favorire un utilizzo compulsivo delle piattaforme sarebbero alcune funzionalità tipiche di Instagram e Facebook, come lo scroll infinito, l’autoplay dei contenuti e le notifiche push, cioè i messaggi che compaiono direttamente sullo schermo del dispositivo. 🔗 Leggi su Open.online

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