La Commissione europea ha dichiarato che Instagram e Facebook creano dipendenza in modo simile alle droghe pesanti. L'ente ha affermato che Meta, la società proprietaria delle piattaforme, ha violato il Digital Services Act attraverso il design delle applicazioni. Questa violazione potrebbe portare a una multa che potrebbe raggiungere miliardi di euro. La decisione si basa su una valutazione preliminare delle pratiche delle piattaforme rispetto alle norme europee.

Instagram e Facebook danno “dipendenza”, un po’ come le droghe pesanti. È questo il verdetto della Commissione europea che si esprime, in via preliminare, su Meta che ha violato il Digital Services Act (Dsa) a causa del design di Instagram e Facebook. Concepito “in modo da creare dipendenza”. L’indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento infinito ( infinite scroll ), la riproduzione automatica ( autoplay ), le notifiche push e i sistemi di raccomandazione delle piattaforme. Altamente personalizzati. L’indagine della Commissione indica che Meta non ha valutato adeguatamente i rischi che il suo design, “volto a creare dipendenza”, comporta per il benessere fisico e mentale degli utenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bruxelles bacchetta Instagram e Facebook: “Creano dipendenza come le droghe”. Meta rischia una multa miliardaria

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