L’Ue contro Meta | Facebook e Instagram creano dipendenza

La Commissione europea ha annunciato di aver rilevato una possibile violazione del Digital Services Act da parte di Meta. Secondo le autorità, Facebook e Instagram sarebbero stati progettati con funzionalità che potrebbero incentivare comportamenti dipendenti da parte degli utenti. La comunicazione è stata fatta in via preliminare, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi. Meta non ha ancora commentato ufficialmente.

La Commissione europea punta il dito contro Meta. Bruxelles ha comunicato di aver rilevato in via preliminare una possibile violazione del Digital Services Act da parte del gruppo guidato da Mark Zuckerberg, accusato di aver progettato Facebook e Instagram con funzionalità che favorirebbero la dipendenza degli utenti. L’indagine si concentra su strumenti come scorrimento infinito, riproduzione automatica dei contenuti, notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati, ritenuti in grado di incentivare un utilizzo eccessivo delle piattaforme. Secondo la Commissione, Meta "non ha valutato adeguatamente i rischi" che questo tipo di progettazione comporta per il benessere fisico e mentale degli utenti, con particolare riferimento ai minori e agli adulti più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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