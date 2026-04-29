Prima tappa Giro Romandia 2026 | Pogacar vince in volata e si prende la maglia gialla

Nella prima tappa del Giro Romandia 2026, una gara di ciclismo in Svizzera, il campione del Mondo ha conquistato la vittoria in volata a Martigny, prendendo anche la maglia gialla. La corsa si è svolta senza incidenti e ha visto il corridore prevalere sugli avversari nella fase finale. La tappa ha aperto ufficialmente la competizione, che proseguirà nelle prossime giornate con altri traguardi e sfide.

Il campione del Mondo non si fa attendere e risponde subito presente nella corsa elvetica vincendo in volata la prima tappa Giro Romandia 2026 con arrivo a Martigny. Lo sloveno agguanta cosi anche la maglia gialla di leader della classifica generale strappandola a Godon. PRIMA TAPPA GIRO ROMANDIA 2026: LA GARA Sette corridori sono andati all’attacco nella prima parte della frazione odierna: Pietro Mattio, Sam Oomen, Patrick Gamper, Louis Vaerveke, Roland Thalman, Dillon Corkery e Alexy Faure Prost. Il gruppo non ha lasciato spazio con il team di Pogacar che ha sempre tirato per preparare l’attacco dello sloveno sulla salita di Ovronnaz. A seguirlo da vicino anche Florian Lipowitz e Lenny Martinez.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Prima tappa Giro Romandia 2026: Pogacar vince in volata e si prende la maglia gialla Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volata Leggi anche: Prologo Giro Romandia 2026: Godon vince la crono ed è la prima maglia gialla Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; Martigny-Martigny: primo test in salita, ma finale pianeggiante: Pogacar all'attacco?; La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Martigny - Martigny (170,6 km). LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Giro di Romandia, Pogacar vince la prima tappa a MartignyImplacabile Tadej Pogacar: dopo il sesto posto di ieri nel cronoprologo, lo sloveno trionfa nella prima tappa del Giro di Romandia da Martigny a Martigny di 171,2 km. Il campione del mondo regola allo ... sport.sky.it : , ` Il Giro di Romandia 2026 vede Tadej Pogacar partire come favorito assoluto e candidato numero uno alla vittoria finale. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG si present - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz - x.com