Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, percorrendo 158 km da Lannemezan a Pau in volata. La corsa si è conclusa con una sprint tra i primi, con Kooij che ha prevalso sugli inseguitori. Torstein Træen mantiene la maglia gialla, rimanendo in testa alla classifica generale. La tappa si è svolta con un finale molto combattuto, senza variazioni significative nella classifica complessiva.

Olav Kooij vince la quinta tappa del Tour de France 2026. L'olandese della Decathlon si aggiudica in volata i 158 km della Lannemezan-Pau, battendo di pochissimo Max Kanter (Astana) e Tim Merlier (Quick-Step) in una delle frazioni con meno dislivello (1600 metri) di quest'edizione della Grande Boucle, fatta apposta per velocisti e non per uomini di classifica. Non cambia la generale: in maglia gialla resta Torstein Træen (Uno-X Mobility)., Che la quinta tappa sarebbe stata di transizione non era un mistero e le anticipazioni si rivelano tali anche dopo il traguardo di Pau che, però, premia uno dei velocisti favoriti alla vigilia di una delle frazioni con meno dislivello (1600 metri) di tutto il Tour de France 2026. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour de France: Kooij vince in volata a Pau, Torstein Træen resta in maglia gialla

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