Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France, da Hagetmau a Bordeaux, lunga 175,1 chilometri. La volata finale è stata decisa negli ultimi metri, con Merlier che ha prevalso sugli avversari. Il ciclista ha commentato di aver avuto un buon lavoro di squadra, che lo ha aiutato a trovare spazio nella fase conclusiva della corsa. Durante la volata, ha affermato di essere rimasto bloccato a circa 600 metri dal traguardo.

Volata doveva essere e volata è stata. Tim Merlier vince la settima tappa del Tour de France, Hagetmau-Bordeaux di 175,1 chilometri grazie alla sua dirompente progressione negli ultimi metri. Il belga centra così la sua quarta affermazione personale nella Grande Boucle. L’alfiere della Soudal Quick-Step è bravo ad uscire nel finale di corsa e non concede la minima possibilità di replica ai rivali. Merlier precede sul traguardo il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility e l’eritreo Biniam Girmay della NSN Cycling Team. Il belga ha commentato così il suo successo: “Non riuscivamo nemmeno a capire dove son partito. C’è stata grande confusione per prendere la posizione con la squadra che ha svolto un grande lavoro così come a Pau. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Merlier: ” La squadra ha svolto un grande lavoro. Mi sono ritrovato chiuso ai seicento metri”

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