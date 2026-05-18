Enric Mas ha corso il Giro col body della squadra femminile | Non mi sono accorto… mi stava bene
Durante la prima settimana del Giro d'Italia, il ciclista ha gareggiato indossando per tutto il tempo il completo di una squadra femminile, senza rendersene conto. Dopo aver completato diverse tappe, ha dichiarato di non essersi accorto dell'errore e di aver trovato il body comodo, anche se normalmente indossa una taglia S. L'episodio è stato notato da alcuni appassionati e osservatori che hanno commentato l'anomalia, mentre i magazzinieri della squadra non si sono accorti della svista.
Un errore che non è passato inosservato ai più attenti ma non evidentemente ai magazzinieri della Movistar, visto che Enric Mas ha corso l'intera prima settimana di Giro d'Italia indossando la tuta della squadra femminile: "Di solito calzo una S. mi stava a pennello" ha scherzato lo spagnolo che però ha subito cambiato divisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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