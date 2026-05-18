Enric Mas ha corso il Giro col body della squadra femminile | Non mi sono accorto… mi stava bene

Durante la prima settimana del Giro d'Italia, il ciclista ha gareggiato indossando per tutto il tempo il completo di una squadra femminile, senza rendersene conto. Dopo aver completato diverse tappe, ha dichiarato di non essersi accorto dell'errore e di aver trovato il body comodo, anche se normalmente indossa una taglia S. L'episodio è stato notato da alcuni appassionati e osservatori che hanno commentato l'anomalia, mentre i magazzinieri della squadra non si sono accorti della svista.

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